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Коммерсантъ FM
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«По щучьему велению» вошел в десятку самых кассовых российских фильмов

Фильм «По щучьему веленью» третий уикенд подряд возглавляет российский кинопрокат. В общей сложности он собрал больше 1,8 млрд руб. и вошел десятку самых кассовых российских фильмов, сообщил kinobusiness.com. По итогам уикенда, по предварительным данным, он обогнал фильмы «Сталинград», «Последний богатырь» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» и занял восьмое место среди самых успешных фильмов российского производства.

Лидеры кинопроката 9–12 ноября в РФ и СНГ:

  • «По щучьему велению» — 308,4 млн руб. (всего — 1,8 млрд руб.);
  • «Капитан Марвел 2» (без РФ и Белоруссии) — 57,5 млн руб.;
  • «Катастрофа» — 29 млн руб.;
  • «Синдром» — 24,9 млн руб.;
  • «Человек ниоткуда» — 18,8 млн руб. (всего — 83,2 млн руб.).

Как отмечает kinobusiness.com, больше в третий уикенд после премьеры собирали только «Чебурашка», «Движение вверх» и «Холоп». Вне периода новогодних праздников у фильма «По щучьему веленью» абсолютный рекорд.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Леонид Уварчев

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