Al Mayadeen: Египет отказался от гумпомощи Ирана для Газы из-за позиции Израиля

Египет не стал получать гуманитарную помощь для жителей сектора Газа от Ирана, так как Израиль не разрешил поставки. Об этом сообщили источники Al Mayadeen. Как утверждает ливанский телеканал, президент Ирана Эбрахим Раиси обратился с просьбой к египетскому президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси во время встречи в Эр-Рияде.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась на фоне ответной военной операции Израиля против «Хамаса». В анклаве погибли больше 11 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек ранены. В результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября, с которой началась война, погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 человек захвачены в заложники.

Международные организации констатируют дефицит воды, еды, медикаментов мест для проживания в секторе Газы. Агентства ООН называют ситуацию катастрофической.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Леонид Уварчев