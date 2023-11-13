Международный комитет Красного Креста больше не может посещать север сектора Газа
МККК больше не может посещать север сектора Газа
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) не имеют возможности помещать сектор Газа из-за отсутствия условий безопасности. Об этом сообщил глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург.
Глава офиса назвал происходящее в Газе «невыносимой человеческой трагедией». Люди звонят в организацию днем и ночью, говорят, что боятся открыть дверь из-за страха быть убитым, и умоляют помочь добраться до безопасного места. «Как гуманитарный работник, я испытываю разочарование из-за того, что не могу ответить на эти призывы, поскольку нашим командам не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы»,— говорится в заявлении господина Шомбурга.
МККК отмечает, что гражданские в секторе Газа проходят десятки километров без еды и воды мимо тел убитых, размахивая белыми флагами. Для тех, кто уже эвакуировался, не хватает мест для проживания, еды, воды и средств гигиены. «Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе»,— считают в организации.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась на фоне ответной военной операции Израиля против «Хамаса». В анклаве погибли больше 11 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек ранены. В результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября, с которой началась война, погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 человек захвачены в заложники.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».