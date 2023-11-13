Международный комитет Красного Креста больше не может посещать север сектора Газа

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) не имеют возможности помещать сектор Газа из-за отсутствия условий безопасности. Об этом сообщил глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург.

Глава офиса назвал происходящее в Газе «невыносимой человеческой трагедией». Люди звонят в организацию днем и ночью, говорят, что боятся открыть дверь из-за страха быть убитым, и умоляют помочь добраться до безопасного места. «Как гуманитарный работник, я испытываю разочарование из-за того, что не могу ответить на эти призывы, поскольку нашим командам не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы»,— говорится в заявлении господина Шомбурга.

МККК отмечает, что гражданские в секторе Газа проходят десятки километров без еды и воды мимо тел убитых, размахивая белыми флагами. Для тех, кто уже эвакуировался, не хватает мест для проживания, еды, воды и средств гигиены. «Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе»,— считают в организации.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась на фоне ответной военной операции Израиля против «Хамаса». В анклаве погибли больше 11 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек ранены. В результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября, с которой началась война, погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 человек захвачены в заложники.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Леонид Уварчев