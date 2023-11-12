Главные анонсы 13–19 ноября
Важнейшие события предстоящей недели
13 ноября, понедельник
В Москве стартует седьмая Международная школа БРИКС.
В Варшаве пройдет первое заседание Сейма (парламента) нового созыва.
В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Джо Байдена и президента Индонезии Джоко Видодо.
14 ноября, вторник
В Сан-Франциско (США) начнется трехдневный форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Запланированы переговоры глав МИДов и Минэкономики Японии и США в формате «два плюс два».
В Стамбуле (Турция) пройдет заседание рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества по бюджетным и финансовым вопросам.
В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное обороне.
15 ноября, среда
В Москве пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
В Москве пройдет ежегодный Евразийский деловой форум «Интеграция» при поддержке ЕЭК.
В Сан-Франциско (США) запланирована двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров АТЭС.
В Индонезии пройдет совещание министров обороны стран АСЕАН.
16 ноября, четверг
В Санкт-Петербурге начнется IX Международный культурный форум. Запланировано участие президента РФ Владимира Путина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
В Бишкеке начнется выездное 56-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.
17 ноября, пятница
В Киеве запланирована пленарная сессия Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
Берлин с официальным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
18 ноября, суббота
В Сальвадоре пройдет конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023».
19 ноября, воскресенье
В Аргентине пройдет второй тур президентских выборов.