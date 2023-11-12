Главные анонсы 13–19 ноября

13 ноября, понедельник

В Москве стартует седьмая Международная школа БРИКС.

В Варшаве пройдет первое заседание Сейма (парламента) нового созыва.

В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Джо Байдена и президента Индонезии Джоко Видодо.

14 ноября, вторник

В Сан-Франциско (США) начнется трехдневный форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Запланированы переговоры глав МИДов и Минэкономики Японии и США в формате «два плюс два».

В Стамбуле (Турция) пройдет заседание рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества по бюджетным и финансовым вопросам.

В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное обороне.

15 ноября, среда

В Москве пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

В Москве пройдет ежегодный Евразийский деловой форум «Интеграция» при поддержке ЕЭК.

В Сан-Франциско (США) запланирована двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров АТЭС.

В Индонезии пройдет совещание министров обороны стран АСЕАН.

16 ноября, четверг

В Санкт-Петербурге начнется IX Международный культурный форум. Запланировано участие президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

В Бишкеке начнется выездное 56-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.

17 ноября, пятница

В Киеве запланирована пленарная сессия Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Берлин с официальным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

18 ноября, суббота

В Сальвадоре пройдет конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023».

19 ноября, воскресенье

В Аргентине пройдет второй тур президентских выборов.