Продюсер израильского сериала Netflix про ЦАХАЛ погиб в боях в секторе Газа

Исполнительный продюсер израильского сериала про бойцов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Фауда» Матан Меир погиб в боях в секторе Газа. Об этом сообщается в аккаунте сериала в соцсети Х (экс-Twitter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матан Меир

Фото: @FaudaOfficial Матан Меир

Фото: @FaudaOfficial

«Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды»,— говорится в сообщении.

Матан Меир имел звание сержанта-майора, сражался в составе 697-го батальона 551-й бригады ЦАХАЛа. Он погиб в бою 10 ноября. По данным портала Ynet, он получил ранение при взрыве рядом с мечетью в Бейт-Хануне на севере Газы. Режиссеру было 38 лет.

Сериал «Фауда» (по-арабски «Хаос») — израильский телевизионный сериал от Netflix. Он рассказывает историю группы бойцов секретного контртеррористического подразделения ЦАХАЛа. Первый сезон снимали в 2014 году, во время очередного обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, когда Израиль провел операцию «Нерушимая скала».

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Анастасия Ларина