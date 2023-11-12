В Якутии арестован начальник отдела полиции за избиение коллеги до комы на профессиональном празднике

Суд в городе Ленске Республики Саха (Якутия) арестовал начальника отдела полиции Романа Севрюгина по делу об избиении коллеги на профессиональном празднике. Об этом сообщают источники «РИА Новости».

«Обвиняемый Роман Севрюгин сегодня отправлен судом в городе Ленске под стражу на два месяца»,— сказал источник. Господин Севрюгин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее руководство МВД по Республике Саха назначило служебную проверку.

Накануне пользователи соцсетей начали распространять видео с праздника в честь Дня сотрудника внутренних дел. На записи с видеокамер одного из кафе города Ленска зафиксирован факт избиения. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Роман Севрюгин избил врио начальника отдела полиции Алексея Надточиева. В результате ударов пострадавший впал в кому.

Александра Горошилова