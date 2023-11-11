В Якутии начали проверку после драки полицейских

После драки между сотрудниками полиции в Ленске МВД назначило служебную проверку. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха.

«По факту инцидента с участием сотрудников полиции в г. Ленск руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка»,— сказано в материале.

В сообщении добавили, что инспекция по работе с личным составом и сотрудники собственной безопасности «изучат обстоятельства произошедшего и дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц».

Ранее в сети стало распространяться видео, на котором между сотрудниками отделения МВД по Ленскому району завязалась драка во время празднования Дня полиции. Местные СМИ писали, что один из правоохранителей находится в коме.

Петр Бузлаев