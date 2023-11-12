Бюджет воронежского ФК «Факел» на этот сезон составляет 737 млн рублей
На сезон 2023/24 бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» составляет около 737 млн руб. Об этом гендиректор ФК Роман Асхабадзе рассказал «Матч ТВ» по итогам завершившегося первого круга чемпионата.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Господин Асхабадзе уточнил, что в бюджет включены «расходы на все департаменты клуба»: «Академию, молодежный футбол, логистику и зарплатный фонд».
Перед стартом нового сезона Роман Асхабадзе на пресс-конференции рассказывал, что бюджет «Факела» по сравнению с прошлым чемпионатом «точно не изменится и составит около 600 млн руб.». По его словам, это «сто процентов самый маленький бюджет» в Российской премьер-лиги.
После 15-ти туров РПЛ по итогам первого круга «Факел» временно занимает десятое место (завершились еще не все игры последнего тура). На домашнем поле воронежский клуб 11 ноября сыграл вничью с московским ЦСКА.
Подробнее об экономике «Факела» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Футбол никуда не денется от финансов"».