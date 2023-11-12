Бюджет воронежского ФК «Факел» на этот сезон составляет 737 млн рублей

На сезон 2023/24 бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» составляет около 737 млн руб. Об этом гендиректор ФК Роман Асхабадзе рассказал «Матч ТВ» по итогам завершившегося первого круга чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Асхабадзе уточнил, что в бюджет включены «расходы на все департаменты клуба»: «Академию, молодежный футбол, логистику и зарплатный фонд».

Перед стартом нового сезона Роман Асхабадзе на пресс-конференции рассказывал, что бюджет «Факела» по сравнению с прошлым чемпионатом «точно не изменится и составит около 600 млн руб.». По его словам, это «сто процентов самый маленький бюджет» в Российской премьер-лиги.

После 15-ти туров РПЛ по итогам первого круга «Факел» временно занимает десятое место (завершились еще не все игры последнего тура). На домашнем поле воронежский клуб 11 ноября сыграл вничью с московским ЦСКА.

Подробнее об экономике «Факела» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Футбол никуда не денется от финансов"».

Александр Прытков