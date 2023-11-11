Воронежский «Факел» сыграл вничью с ЦСКА на домашнем поле

Сегодня, 11 ноября, прошла встреча воронежского «Факела» и московского ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

Гости открыли счет в самом начале первого тайма — форвард ЦСКА Виктор Давила точно пробил «в девятку» из-за пределов штрафной. Хозяевам удалось отыграться уже в самом конце матча: гол уже в добавленное время забил защитник «Факела» Сергей Божин.

Тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что во втором тайме его команда упростила игру. «Поле тяжелое, но понимаем, что осень, поле одинаковое для всех, в первом тайме забили красивый гол, были еще моменты. Играли по счету, не планировали легко расставаться с мячом, но не хватало логических действий в игре»,— отметил господин Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Тренер «Факела» Сергей Ташуев напомнил, что ЦСКА очень организованный и неудобный соперник: «Это одна из лучших команд в обороне, есть креатив в атаке. Установка у нас была — быть первые 15 минут надежными в обороне, но все равно быстро пропустили». Во втором тайме, по словам господина Ташуева, у воронежцев было «ментальное и игровое преимущество»: «Боевое очко заработали. Задумка сдвинуть амплуа игроков сработала. Могли бы забить больше, но все прилипало к Акинфееву (вратарь ЦСКА.— „Ъ-Черноземье“). Закономерность забивать в конце тайма есть, говорю игрокам биться до последней секунды».

Следующую встречу «Факел» проведет в Казани с «Рубином» 26 ноября, а 2 декабря примет дома калининградскую «Балтику». По итогам 15 туров воронежцы занимают десятую строчку в турнирной таблице.

Мария Старикова, Александр Прытков