Парковку на Площади 1905 года закроют на 2 месяца из-за стройки ледового городка
В ночь с 12 на 13 ноября в Екатеринбурге закроют парковку на Площади 1905 года для строительства ледового городка, сообщили в городской администрации. Самая центральная парковка уральской столицы будет закрыта почти до конца января.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Строители начнут огораживать территорию на площади уже сегодня ночью. В этом году тематикой ледового городка станет «Пушкинская карта» в честь 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. На площади хотят создать ряд скульптур изо льда, среди которых 33 богатыря, Царевна Лебедь, Дед Мороз и Снегурочка. Главной скульптурой станет символ 2024 года — дракон.
Работать ледовый городок будет с 29 декабря по 14 января. Демонтируют скульптуры и сам городок с 15 по 21 января.