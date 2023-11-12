Парковку на Площади 1905 года закроют на 2 месяца из-за стройки ледового городка

В ночь с 12 на 13 ноября в Екатеринбурге закроют парковку на Площади 1905 года для строительства ледового городка, сообщили в городской администрации. Самая центральная парковка уральской столицы будет закрыта почти до конца января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Строители начнут огораживать территорию на площади уже сегодня ночью. В этом году тематикой ледового городка станет «Пушкинская карта» в честь 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. На площади хотят создать ряд скульптур изо льда, среди которых 33 богатыря, Царевна Лебедь, Дед Мороз и Снегурочка. Главной скульптурой станет символ 2024 года — дракон.

Работать ледовый городок будет с 29 декабря по 14 января. Демонтируют скульптуры и сам городок с 15 по 21 января.

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