Ледовый городок в Екатеринбурге начнет работать с 29 декабря

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать с 29 декабря по 14 января. Соответствующее постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым, опубликовано на сайте мэрии. Демонтаж пройдет с 15 по 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площади 1905 года в новогодние праздники будут проходить ярмарка и XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия».

Напомним, возведение ледового городка обойдется в 24,2 млн руб. В этом году его тематикой станет «Пушкинская карта» в честь 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Так, планируется создать ряд скульптур изо льда, среди которых 33 богатыря, Царевна Лебедь, Дед Мороз и Снегурочка. Главной скульптурой станет символ 2024 года — дракон. На площади также появится искусственная елка, высота которой должна быть высотой не менее 30 метров

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