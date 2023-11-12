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Коммерсантъ FM
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61-летний игрок любительской хоккейной лиги SHL умер во время матча в Москве

Нападающий хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) в Москве, сообщила пресс-служба турнира.

Согласно сообщению пресс-службы, хоккеисту стало плохо во время матча с клубом «Фаворит». По информации на сайте лиги, Михаилу Янчишину был 61 год. На сайте также указано, что у игрока была медицинская справка до сентября 2024 года, а также страховка до мая следующего года.

По данным Telegram-канала Shot, предварительная причина смерти — проблемы с сердцем. «По словам очевидцев, врачи на арене в этот момент не дежурили, а прибывшие медики уже не смогли спасти мужчину»,— сообщил канал.

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