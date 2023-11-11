Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман впервые провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Встреча прошла во время саммита Лиги арабских государств в Эр-Рияде, сообщает Саудовское агентство печати.

Как пишет агентство, представители государств обсудили «сотрудничество двух стран в различных сферах». Заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в соцсети X (бывший Twitter), что стороны провели «важные переговоры о ситуации в Палестине». На саммите в Эр-Рияде наследный принц также встретился с президентами Турции, Египта и Палестины.

Ранее, выступая саммите, Мухаммед бен Сальман призвал международное сообщество достичь прекращения огня в секторе Газа и доставить гуманитарную помощь в анклав. Он добавил, что ответственность «за насилие в отношении гражданского населения в секторе Газа несут израильские оккупационные власти».

О действиях Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Петр Бузлаев