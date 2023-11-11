В результате обстрела брянского поселка ранена 60-летняя женщина

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате ранена 60-летняя женщина, ее доставили в районную больницу.

Как сообщил господин Богомаз в Telegram-канале, женщине оказывается вся необходимая помощь. Тяжесть ранения он не уточнил. Детали о повреждениях в результате обстрела также не приводятся.

Сегодня, 11 ноября, Александр Богомаз сообщал об атаках четырех беспилотников самолетного типа. Они были сбиты силами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, не было.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян