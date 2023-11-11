Мэрия Екатеринбурга потратит более 470 млн рублей на покупку 30 автобусов

Администрация Екатеринбурга потратит 471 млн руб. на покупку 30 новых автобусов, следует из данных опубликованных на сайте zakupki.gov.ru. Согласно документам, мэрия закупит низкопольные автобусы вместимостью не менее 99 человек, количество посадочных мест — не меньше 25.

Внутри транспорт должен быть оборудован терминалами для оплаты, валидаторами и камерами видеонаблюдения.

Напомним, до февраля 2024 года в Свердловской области должны закупить 330 новых автобуса. В регион поставят 173 автобуса для городских маршрутов и 157 — для межмуниципальных. Также мэрия Екатеринбурга выделит почти полмиллиарда на организацию 32 транспортных маршрутов.

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