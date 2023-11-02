Мэрия Екатеринбурга выделит почти полмиллиарда на 32 транспортных маршрута

Администрация Екатеринбурга объявила шесть аукционов на поиск транспортных предприятий для организации перевозок по 32 маршрутам общественного транспорта. Общая сумма контрактов составит около 437,9 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно документации, на организацию перевозок в Новокольцовский, Академический и на Сортировку мэрия готова выделить 79,6 млн руб. В закупку входят маршруты №06 «ТЦ Мега — ДМБ № 9», № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) — Новокольцовский мкр», № 73 «Совхозная — ДМБ №9», № 82 «Уралтехгаз (ул. Монтажников) — КОР», № 83 «Монтажников — ЖК Светлый», № 93 «Академика Ландау — ДМБ № 9 (п. Шувакиш)».

Кроме того, в Академический район будут организованы маршруты № 46 «Папанина — ТЦ Лента (Академический)», № 51 «Елизавет — Патрушиха», № 52 «Елизавет — Патрушиха», № 55 «Химмаш — Патрушиха», № 043 «Железнодорожный вокзал — п. Северка». Сумма контракта составляет 94,8 млн руб.

По другому контракту на 74,8 млн руб. будут осуществляться маршруты № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ», № 42 «ТЦ Мега — ЖК Светлый», № 62 «Дворец дзюдо (ул. Чкалова) — Южная подстанция (ул. Вилонова)», № 77 Солнечный — Высоцкого», № 87 «Дворец дзюдо — Горбольница № 7» и № 89 «УрФУ — Окраинная (Вторчермет)».

Еще один контракт на 54,9 млн руб. предполагает осуществление движения по маршрутам № 40 «ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) — УрФУ», № 70 «п. Мичуринский (сады) — ТЦ Парк Хаус» № 72 «Южная подстанция (ул. Селькоровская) — НПЦ Онкология», № 78 «ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) — Химмаш», № 98 «База ОМОН (ул. Крауля) — Поликлиника (Химмаш, ул. Дагестанская)».

На маршруты № 41 «Заречный — Промышленный проезд», № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал», № 68 «Хладокомбинат № 3 (улица Шувакишская) — Таганская», № 80 «Парк Победы — 40 лет ВЛКСМ», № 81 «17 Мехколонна — Авангард» власти Екатеринбурга готовы выделить 72 млн руб.

Еще 61,6 млн руб. — на движение по маршрутам № 44 «Метро Ботаническая — мкр. Компрессорный», № 48 «Горбольница № 7 — Широкая речка», № 053 «Кирпичный завод — Ползунова», № 74 «Трактовая — Громова», № 92 «Институт Связи — Палкинский торфянник».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что с декабря в Екатеринбурге изменится нумерация 22 автобусов, у семи изменится схема движения. По данным администрации, все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте