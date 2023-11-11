СПБ Биржа заряжается позитивом

СПБ Биржа настроена позитивно. Площадка впервые за несколько дней обратилась к пострадавшим инвесторам. После подпадания под блокирующие санкции США компания остановила торги и решила воздержаться от комментариев. В последнем сообщении от 8 ноября биржа отмечала, что любые высказывания могут негативно повлиять на ход переговоров с иностранными контрагентами и навредить активам инвесторов.

Однако 10 ноября в соцсетях площадки появилось трехминутное видео с новым гендиректором компании Евгением Сердюковым. Он сообщил, что СПБ Биржа планирует провести расчеты по зависшим сделкам 13 ноября, и в целом надежда на позитивный исход есть:

«Участники рынка попытались продать свои ценные бумаги. Иностранные посредники из дружественных и недружественных юрисдикций после введения санкций приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение акций и потребовали от нас провести процедуру комплаенса.

Мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Из-за текущей ситуации нам удалось это сделать только 9 ноября. В этот момент мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится 13 ноября.

Мы обратились к международным юристам для того, чтобы разработать вместе с ними, с участниками рынка и Центробанком порядок действий инвесторов для получения ценных бумаг или их продажи. После согласования этот порядок будет опубликован. Мы видим позитивные перспективы».

Торговля иностранными акциями была основой бизнес-модели СПБ Биржи. После подпадания площадки под санкции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что сделки с зарубежными активами всегда были риском, и пострадали сейчас в основном квалифицированные инвесторы. По ее оценке, им принадлежит около 80% замороженных активов.

Ее заместитель Филипп Габуния на этом фоне сообщил, что регулятор не видит оснований для компенсаций пострадавшим инвесторам. Они, по его мнению, полностью осознавали риск. Все эти заявления не внушают оптимизма, поделился с “Ъ FM” клиент СПБ Биржи, частный инвестор Алексей Потапов, который из-за санкций потерял доступ к гонконгским бумагам:

«Когда я увидел комментарий со стороны ЦБ, что Петербургской бирже нужно подумать над тем, как изменить свою бизнес-модель в новой реальности, чтобы выжить, он меня не порадовал. Однако, к моему удивлению, почему-то не обсуждается, что внесение в санкционный список предполагает некий грейс-период. У контрагентов, которые взаимодействуют с подсанкционным лицом, есть время, чтобы завершить эти отношения до 31 января 2024 года.

Непонятно, почему нельзя просто открыть некое окно, чтобы инвесторы, которые хотят избавиться от таких активов, могли бы их продать. Но пока окончательной ясности нет. Я изначально этот риск допускал, к сожалению, он реализовался. У меня были именно гонконгские бумаги, скажем так, менее рискованные с точки зрения потенциальных санкций, но оказалось, что и они могут быть затронуты.

Что касается компенсации, ЦБ в своей логике, наверное, прав. В моем кейсе брокер изначально санкционный, СПБ Биржа не была доступна, поэтому, чтобы получить к ней доступ, я открыл счет у другого брокера, и там я не был зарегистрирован как квалифицированный инвестор. Тем не менее, я купил гонконгскую акцию сразу после открытия счета. То есть, получается, неквалифицированные инвесторы могли покупать какие-то бумаги. Почему не было запрещено конкретно вот это?

Если бы речь была о каких-то серьезных средствах, конечно, я бы, наверное, волновался, думал, что можно с этим сделать. Но все равно я, безусловно, не готов про них забыть. Давайте все-таки дождемся окончательной ясности».

В Центробанке также оптимизма не испытывают. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин 9 ноября заявил, что биржа совместно с регулятором «не могут дотянуться до иностранных бумаг, которые торговались на площадке». По его мнению, вариантов возобновления торгов ими пока нет, а сделки с российскими активами и так доступны на протяжении всей недели.

Брокеры, среди которых «Альфа-Капитал», обращали внимание на генеральную лицензию американского Минфина, которая позволяет проводить сделки с биржей до 31 января. По их мнению, это позволит инвесторам продать активы. Такую же точку зрения выражал другой топ-менеджер Центробанка Михаил Мамута. Однако пока ситуация кажется слишком неопределенной, рассуждает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Если говорить о российских бумагах, то этот вопрос будет решен. Правда, непонятно, зачем нам нужны две биржи, которые будут торговать идентичными инструментами. А что касается иностранных, то, скорее всего, они останутся замороженными, и вариант решения там только один: разблокировка и продажа этих бумаг с соответствующим выводом денег.

И то это сомнительное решение, потому что все санкции, которые накладывались ранее, предполагали заморозку активов, и вывести их было крайне сложно. Например, история с Euroclear, когда велись длительные переговоры, но до сих пор не совсем ясно, как оттуда выводить деньги. Может быть, Гонконг еще отключится, и то, боюсь, что с ним будет та же самая история. Там боятся вторичных санкций и, скорее всего, тоже очень мягко прекратят все отношения.

Пока речь идет о том, что заблокирована торговля всеми иностранными бумагами. Вероятно, это не решение, например, контрагентов в Гонконге, и там если и будут какие-то переговоры на этот счет, то только по российским бумагам и их перевод в национальный депозитарий. По иностранным, скорее всего, это будет временная разморозка с последующими продажами. Хотя есть другой вариант: разрешение геополитической проблемы и переход с последующим снятием, ну, если не всех, то значительного числа санкций».

Гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков пообещал своевременно сообщать инвесторам о любых изменениях, но никаких сроков не назвал.

Иван Якунин