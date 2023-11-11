Хоккеист «Калгари» Задоров запросил обмен

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Никита Задоров запросил обмен, сообщил в соцсети X журналист телеканала ESPN Кевин Уикес. В какую команду хочет перейти Задоров, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Агент игрока Дэн Мильштейн написал, что «Калгари» вряд ли сможет удержать россиянина. «Не в том случае, когда лучший защитник команды едва получает игровое время»,— пояснил он.

В этом сезоне 28-летний Задоров сыграл за «Калгари» 12 матчей. Россиянин забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Задорову играет за «Калгари Флэймз» с 2021 года. До этого выступал за «Баффало Сейбрз» (2013–2015), «Колорадо Эвеланш» (2015–2020) и «Чикаго Блэкхокс» (2020–2021). Также является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в составе сборной РФ. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 579 матчей и набрал 131 (42+89) очко.

Лаура Кеффер