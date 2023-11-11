Tasnim: армия Израиля попала в засаду в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе
Палестинские «группы сопротивления» ведут тяжелые бои с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на более чем пяти направлениях в городе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim. По его данным, израильские военные попали в засаду в районе медицинского центра «Аш-Шифа», несколько из них погибли.
Точное число погибших не приводится. Как утверждает агентство, была сформирована «мощная линия обороны, остановившая продвижение оккупационных сил» к медцентру. Кроме того, пишет Tasnim, жители квартала Ан-Наср в окрестностях «Аш-Шифы» сообщили об уничтожении нескольких танков ЦАХАЛа силами сопротивления.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает общее число жертв в 11 тыс. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху вчера, 10 ноября, объявил о планах установить военный контроль над сектором Газа.
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