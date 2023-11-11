Медведев похвалил «Талибан» за сокращение производства наркотиков

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил террористическую организацию «Талибан» (запрещена в РФ) за то, что под ее правлением в Афганистане резко упало производство наркотиков. Он сослался на Управление по наркотикам и преступности ООН, по данным которого с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. В частности, посевные площади мака в стране сократились с 233 тыс. до 11 тыс. га, производства опиума — с 6,2 тыс. до 333 т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Меньше чем за год "Талибан" (запрещен у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны. Дополнительная радость: в Мексике все по-прежнему...» — написал господин Медведев в Telegram.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. В декабре 2022-го афганское МВД объявило о запрете на выращивание мака по всей стране. В марте 2023 года лидер движения Хайбатулла Ахундзада запретил выращивание по всей стране конопли (марихуаны). МИД РФ уверял, что Россия не может признать талибов до создания ими инклюзивного правительства.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Каждый со своим Афганистаном».

Лаура Кеффер