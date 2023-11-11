Посол Южного Судана заявил, что сотрудничество с РФ усилит военную мощь страны

Усиление сотрудничества с Россией поможет укрепить военную мощь Южного Судана, считает посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг. По его мнению, это даст возможность при необходимости помогать в урегулировании или поддержании мира в регионе.

«Существует потребность в сотрудничестве, военном сотрудничестве между Россией и Южным Суданом»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

Посол отметил, что планируется проводить подготовку южносуданских военных в России, и рассказал, что планируются «определенные взаимодействия по военной технике и прочему».

29 сентября министры обороны России и Южного Судана встретились в Москве. Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и договорились о дальнейших совместных шагах.

Александра Горошилова