ТАСС: атомоход «Князь Пожарский» будет спущен на воду в декабре

Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский» будет выведен из эллинга и спущен на воду во второй половине декабря, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. После этого будет проводиться достройка и испытания. По информации собеседника российского госагентства, крейсер «завершает стапельный период».

«Князь Пожарский» — пятая атомная подлодка, которая строится по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Закладка корабля состоялась в декабре 2016 года. Корабли этого проекта способны нести по 16 баллистических ракет «Булава», оснащены современным торпедным оружием.

На прошлой неделе новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта «Борей-А», как сообщало Минобороны РФ, провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». После испытания будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ.

Леонид Уварчев