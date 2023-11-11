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Коммерсантъ FM
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ТАСС: атомоход «Князь Пожарский» будет спущен на воду в декабре

Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский» будет выведен из эллинга и спущен на воду во второй половине декабря, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. После этого будет проводиться достройка и испытания. По информации собеседника российского госагентства, крейсер «завершает стапельный период».

«Князь Пожарский» — пятая атомная подлодка, которая строится по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Закладка корабля состоялась в декабре 2016 года. Корабли этого проекта способны нести по 16 баллистических ракет «Булава», оснащены современным торпедным оружием.

На прошлой неделе новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта «Борей-А», как сообщало Минобороны РФ, провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». После испытания будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ.

Леонид Уварчев

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