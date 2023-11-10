Александр Шевченко дождался своего финала

Александр Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В пятницу российский теннисист, выступающий на турнире категории 250 в Меце, обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Эта победа позволит Шевченко впервые в карьере попасть в топ-50 рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шевченко

Фото: Pierre Albouy, Reuters Александр Шевченко

Фото: Pierre Albouy, Reuters

Александр Шевченко в нынешнем сезоне может похвастать серьезным прогрессом. Сезон он начинал на 154-й позиции рейтинга, а ближе к его завершению вплотную подобрался к топ-60. При этом, однако, каких-то безусловно ярких моментов до турнира в Меце у 22-летнего Шевченко все никак не случалось. Собственно, в основных сетках турниров ATP или на чемпионатах Большого шлема Шевченко крайне редко удавалось выиграть хотя бы два матча подряд, а очки, которые позволяли ему двигаться вверх в рейтинге, добирались за счет хороших выступлений на «челленджерах». Однако в конце октября на турнире серии ATP 500 в Базеле проявились признаки того, что Шевченко все-таки сумеет под занавес сезона показать что-то запоминающееся. Там он дошел до четвертьфинала, где хоть и уступил Феликсу Оже-Альяссиму, но все же заставил представителя топ-20 рейтинга сильно понервничать и выцарапывать победу на тай-брейках. А уже на этой неделе Шевченко на турнире ATP категории 250 сделал еще один шаг вперед. Пока — самый большой в карьере.

Во французском Меце Шевченко преодолел два стартовых раунда, и казалось, вновь упрется в стену. Ведь в четвертьфинале он вышел на третьего номера посева Карена Хачанова.

Фаворит в противостоянии российских теннисистов (не исключено, что в чисто российском противостоянии Шевченко играл в последний раз, поскольку он уже получил гражданство Казахстана и намерен в будущем выступать за эту страну) вроде бы был очевидным, но предматчевые прогнозы совершенно не оправдались. Шевченко выиграл в двух сетах.

Его соперником по полуфиналу стал француз Пьер-Юг Эрбер, теннисист, с одной стороны, опытный, с другой — совсем не такой опасный, как Хачанов. Собственно, 32-летний Эрбер в первую очередь специалист по игре в парном разряде. Там у него солидные достижения. А именно два с лишним десятка выигранных турниров, среди которых полный комплект на чемпионатах Большого шлема (дважды Эрбер выигрывал Roland Garros и еще по разу Australian Open, Wimbledon и US Open). Да, Эрбер уже не первый год пытается чего-то добиться и в одиночном разряде (в 2019 году он поднялся на высшую для себя 36-ю позицию в рейтинге), но в последнее время с «одиночкой» у него не складывается, и в мировой классификации он находится в середине четвертой сотни.

Вот и в пятничном противостоянии с Шевченко парная специализация француза чувствовалась. Временами казалось, что он забывает, что в «одиночке» корт все-таки поуже, а потому бьет в какие-то совсем уж дальние ауты.

Шевченко не мог не воспользоваться такими подарками соперника. Он сходу сделал два брейка, повел 4:1 и, даже несмотря на то что Эрбер вернул один брейк, контроль над ситуацией не утратил. Некоторое беспокойство, правда, вызвало то, что ближе к концу партии у Эрбера «полетела» подача. В одном из геймов он даже выдал три эйса подряд. Но настоящим козырем в его руках она так и не стала. А стоило французскому теннисисту ввести мяч в игру чуть менее резко, как Шевченко очень грамотно втягивал соперника в обмен ударами, вынуждая того ошибаться. Интересно, что даже игра у сетки (обязательное умение для парника) у Эрбера получалась через раз. В итоге закономерная победа Шевченко со счетом 6:4, 6:4 и первый в его карьере выход в финал турнира ATP. А бонусом к нему еще гарантированное попадание в топ-50 рейтинга.

За титул Шевченко поборется с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и французом Юго Эмбером.

Александр Петров