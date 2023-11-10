Россиянин Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Александр Шевченко обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в полуфинале соревнований ATP 250 в Меце. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шевченко

Фото: Pierre Albouy, Reuters Александр Шевченко

Фото: Pierre Albouy, Reuters

Матч продлился 1 час 17 минут. На счету Шевченко восемь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, ни одной двойной ошибки. Эрбер десять раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из трех, допустил три двойные ошибки.

Александр Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира на уровне ATP. Его следующим соперником станет победитель матча между итальянцем Фабио Фаньини и французом Уго Умбером. Призовой фонд турнира — €562 тыс.

Лусине Баласян