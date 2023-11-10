СПБ Биржа проведет расчеты по сделкам, зависшим из-за санкций, 13 ноября

ПАО «СПБ Биржа» планирует провести расчеты по сделкам, которые зависли из-за санкций США, в понедельник, 13 ноября. Об этом в Telegram-канале торговой площадки заявил глава СПБ Биржи Евгений Сердюков. По его словам, совместно с юристами и ЦБ сейчас биржа разрабатывает порядок действий для сделок с иностранными бумагами.

Господин Сердюков уточнил, что для того, чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка на СПБ Бирже, ее руководители должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников из-за текущей ситуации. «Нам удалось получить полную информацию только вчера»,— пояснил глава биржи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 6 ноября СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами на неделю. Евгений Сердюков был назначен генеральным директором торговой площадки 7 ноября.

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