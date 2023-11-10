Арест подполковника Ирека Магасумова признан законным

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону признал законным решение об аресте заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве 18-летней жительницы Луганска во время вечеринки. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Магасумов

Фото: Кадр из видео Kremlin.ru Ирек Магасумов

Фото: Кадр из видео Kremlin.ru

Решение об аресте было обжаловано адвокатами обвиняемого. Защита подполковника настаивала, что у офицера не было причин для убийства девушки. Однако ЮОВС признал решение об отправке военного в СИЗО законным.

Ирек Магасумов был заключен под стражу 12 августа по обвинению в бытовом убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов, за неделю до этого получивший звание Героя России за участие в СВО, отдыхал в луганском баре с двумя 18-летними местными девушками и застрелил одну из них в результате ссоры. Защита полагает, что стрелять мог не он, а его сослуживец Павел Яськевич, который позднее признался в убийстве.

Подробнее о деле Ирека Магасумова — в публикации «Ъ» «Защита героя ставит на здравый смысл».

Мария Иванова, Ростов-на-Дону