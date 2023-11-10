Российский «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В результате средняя высота орбиты увеличилась на 900 м.

Двигатели корабля «Прогресс МС-24», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, включились в 18:07. По предварительным данным, они работали 316,5 сек.

За время полета МКС, по данным «Роскосмоса», высота ее орбиты корректировалась 350 раз, 196 раз — с помощью двигателей «Прогресса». Сегодняшний маневр уклонения МКС — 38-й, из них 24 были выполнены «Прогрессами».

В материалах программы NASA по проблеме космического мусора говорится, что на орбите Земли насчитывается 25 тыс. объектов размером более 10 см. В основном эти объекты — части разрушившихся спутников, запущенных с Земли за все время освоения космоса. Общий вес этих обломков, по данным на январь 2022, превышает 9 тонн.

Лусине Баласян