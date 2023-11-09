Прощание со спикером думы Североуральска пройдет 10 ноября в ДК «Современник»

Прощальная панихида с председателем думы Североуральска (Свердловская область) Виктором Ильиным состоится 10 ноября в ДК «Современник» по улице Ленина, 24. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Североуральска Фото: пресс-служба администрации Североуральска

Прощание в ДК «Современник» пройдет с 11:00 до 12:00 часов. В 12:30 начнется отпевание в церкви Святых апостолов Петра и Павла. «После отпевания траурная процессия проследует на городское кладбище»,— сказано в сообщении.

ДТП, в котором погиб Виктор Ильин, произошло во вторник, 7 ноября, на 16-м километре трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск. По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada Priora при осуществлении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai Solaris, который ехал навстречу.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от несовместимых с жизнью травм скончался на месте. В Краснотурьинскую городскую больницу доставили с травмами различной степени тяжести женщину-пассажира иномарки и водителя Lada Priora.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте