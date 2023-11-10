Песков прокомментировал помилование осужденного за убийство кузбасской студентки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с помилованием Владислава Канюса, который был осужден в июле прошлого года за убийство кемеровской студентки Веру Пехтелевой. По словам Дмитрия Пескова. осужденные за тяжкие преступления «искупают свою вину кровью, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами» на СВО, сообщает «Ъ». Господин Песков также отметил, что другой путь для помилования – через признание вины. Эти решения принимаются на ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии и президента.

На этой неделе правозащитница Алена Попова (признана иностранным агентом) опубликовала информацию Ростовской области о помиловании Владислава Канюса.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», убийство произошло в январе 2020 года. Бывшая девушка обвиняемого Вера Пехтелева пришла к нему забрать свои вещи. Подсудимый, как установил суд, узнал о новых отношениях Веры Пехтелевой. Он отказался выпускать девушку из квартиры, забрал ее телефон, а затем избил, нанес несколько ножевых ранений и сдавил шею шнуром. Соседи, услышав крики девушки о помощи, несколько раз позвонили в дежурную часть полиции. Полицейские зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку данной информации. К квартире Владислава Канюса в момент происшествия приехал его брат, который, услышав крики девушки, выломал дверь ломом. Однако к этому времени студентка скончалась.

Суд за убийство с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. По ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) он был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а по ст. 131 УК РФ (изнасилование) оправдан.

В ноябре прошлого года осужденный пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Летом этого года мать Веры Пехтелевой сообщила, что Владислав Канюс отправился в зону спецоперации на Украину.

Пятеро бывших полицейских осуждены за халатность, которая, по версии следствия, не позволила предотвратить убийство студентки. Они получили от полутора до двух лет условно. В пользу отца и дяди погибшей Веры Пехтелевой с МВД России судом взыскано по 1 млн руб. компенсации морального вреда.

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Анна Егорова