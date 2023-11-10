Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что разблокировка карты «Тройка» станет платной. «Тройка» блокируется, если ее не приложить к валидатору на выходе со станции Московского центрального диаметра. Размер платы за разблокировку карты не уточняется.

Дептранс напомнил, что разблокировать «Тройку» можно в железнодорожных кассах. В отличие от метро на МЦД «Тройку» нужно прикладывать к турникетам или валидаторам и на входе, и на выходе со станции. Блокировать карты тем, кто не «закрывает» поездку, на МЦД стали с 3 июня 2023 года.

В Москве с 15 октября изменились тарифы для пользователей общественного транспорта. Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала с 50 руб. до 54 руб., а при входе по биометрии — с 46 руб. до 50 руб. Выросла цена и на ряд абонементов на несколько поездок. Столичные власти объясняют решение проиндексировать тарифы во второй раз в течение года инфляцией, отмечая, впрочем, что удорожание поездок на общественном транспорте с 2011 года отстает от инфляции на 40%, а также беспрецедентным расширением транспортной сети, развитие и поддержание которой сопряжено с расходами.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Тарифы позвали в дорогу».

Эрдни Кагалтынов