Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Феодосии

Целью украинских беспилотников, обезвреженных минувшей ночью в Крыму, был нефтяной терминал в Феодосии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российские военные сбили один из дронов над территорией нефтебазы. В результате падения аппарата было повреждено здание электроподстанции, управляющей пожарной системой безопасности. Это привело к отключению электроснабжения трех резервуаров терминала. С территории нефтебазы эвакуировали 27 человек. Пострадавших нет.

Обломки второго беспилотника упали в 400 м от объекта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух летающих дронов в районе полуострова.

Анастасия Донскова

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