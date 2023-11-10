Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Феодосии
Целью украинских беспилотников, обезвреженных минувшей ночью в Крыму, был нефтяной терминал в Феодосии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Российские военные сбили один из дронов над территорией нефтебазы. В результате падения аппарата было повреждено здание электроподстанции, управляющей пожарной системой безопасности. Это привело к отключению электроснабжения трех резервуаров терминала. С территории нефтебазы эвакуировали 27 человек. Пострадавших нет.
Обломки второго беспилотника упали в 400 м от объекта.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух летающих дронов в районе полуострова.
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