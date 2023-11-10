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ПВО перехватили над Крымом два украинских беспилотника

Ночью 10 ноября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над территорией Крыма два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— отмечается в сообщении ведомства.

Крым и Севастополь подвергаются атакам дронов и ракет почти каждый день. Утром 7 ноября над территорией Крыма и Черным морем сбили 17 беспилотников. Девять из них были уничтожены, остальные — перехвачены. 9 ноября в акватории Черного моря в районе Крыма уничтожили противокорабельную украинскую ракету «Нептун».

Татьяна Ручкина

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