Напавшей на сотрудника Росгвардии фанатке Zero People избрали меру пресечения

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Наталье Артемовой, напавшей на сотрудника Росгвардии после сорванного силовиками концерта группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт». Женщину обвиняют по ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили вечером 10 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, было установлено, что госпожа Артемова, находясь в состоянии опьянения, нанесла сотруднику сотруднику ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти несколько ударов. Кроме того, она нецензурно выражалась и оскорбляла силовика.

Свою вину в ходе судебного заседания подозреваемая признала и раскаялась.

Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал Наталье Артемовой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования. В частности, ей запрещено общаться с потерпевшим омоновцем и свидетелями, а также необходимо своевременно являться по вызову следователя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ОМОН сорвал концерт Zero People. После инцидента артисты извинились за произошедшее перед поклонниками.

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