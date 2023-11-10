Концерт группы Zero People сорвали в Петербурге из-за налета ОМОНа

В Санкт-Петербурге устроили закрытый концерт группы Zero People в клубе «Космонавт». Однако после того, как на его проведение пожаловались активисты, туда нагрянул ОМОН, сообщает 78.ru.

Очевидцы заметили, как внутрь здания концертной площадки зашли люди в форме, их лица были закрыты. Силовики вывели из клуба несовершеннолетних и выстроили в шеренгу, чтобы проверить документы. При этом артистов доставили в полицию. После они вышли на связь с фанатами и извинились за произошедшее.

О произошедшем не был осведомлен пресс-секретарь коллектива. Отмечают, что детали проведения мероприятия стали известны поклонникам по смс и сообщениями на электронную почту.

Музыкальная группа Zero People — проект участников «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Жанр музыки коллектива относится к минималистичному пиано-року.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отменили выступление украинской рок-группы «Мачете» на фестивале «Акустика счастья».

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