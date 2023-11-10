Нападение фанатки Zero People на сотрудника Росгвардии обернулось уголовным делом

В Санкт-Петербурге по факту нападения посетительницы концерта группы Zero People на сотрудника правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Фигурантом стала женщина 1973 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

По версии следствия, нетрезвая поклонница 9 ноября была в клубе «Космонавт» на закрытом концерте музыкальной группы. Когда туда прибыли сотрудники ОМОНа и предъявили законные требования, женщина нанесла несколько ударов сотруднику ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, а также оскорбила его. Дело завели по двум статьям, по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Правоохранители задержали подозреваемую. В Петербурге решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ОМОН сорвал концерт коллектива. После инцидента артисты извинились за произошедшее.

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