Главный враг после Бен Ладена

В мае 2005 года в комитете Сената США по охране окружающей среды и общественным работам состоялись слушания по проблеме экотерроризма, на которых рассматривалась деятельность ALF и ELF. Открывая слушания, сенатор от штата Оклахома Джеймс Инхоф заявил: «Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности согласны в том, что экотерроризм — серьезная проблема… ELF и ALF — террористы по определению, они используют запугивание, угрозы, акты насилия и уничтожение собственности, чтобы навязать обществу свою точку зрения на то, какой должна быть политика в области охраны окружающей среды и прав животных… ELF и ALF ответственны, по консервативным оценкам, за ущерб в размере свыше $110 млн и 1100 террористических актов за последнее десятилетие… Сегодня мы заслушаем… представителей Федерального бюро расследований и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которые обсудят проблемы ELF и ALF и реакцию правоохранителей на их опасные и деструктивные методы действия. Эти методы, особенно широко распространенное использование поджогов, делают ELF и ALF внутренней террористической угрозой номер один, более серьезной, чем белые супрематисты, «ополченцы» (милитаризированные радикальные группировки.— «Ъ») и группы противников абортов».

В 2006 году в США был принят новый закон, более жесткий по сравнению с Законом о защите предприятий, работающих с животными,— Закон о терроризме против предприятий, работающих с животными (Animal Enterprise Terrorism Act).

По подсчетам исследователей-криминологов из Университета Центрального Миссури и Мэрилендского университета в Колледж-Парке, с 1970 по 2007 год борцы за охрану окружающей среды и за права животных совершили в США 1069 нарушений уголовного законодательства, 17% из которых можно квалифицировать как терроризм.