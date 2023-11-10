Содержание губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году обойдется в 860 млн рублей
На обеспечение работы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в следующем году из казны региона потратят 859 млн рублей. В 2023 году на эти цели было предусмотрено 747 млн руб. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на проект областного бюджета.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Согласно тексту бюджета, годовая зарплата Куйвашева вместе с отпускными выплатами составит 9,9 млн руб.»,— сказано в сообщении. По данным издания, сумму планируют индексировать: в 2025 году расходы вырастут до 10,3 млн, а в 2026 — до 10,7 млн.
По прогнозам министерства финансов региона, доходы бюджета региона составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. И.о. губернатора Алексей Шмыков заявил, что бюджет останется социально ориентированным.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов направил проект бюджета города на 2024 год в гордуму. Согласно документу, доходы столицы Урала составят 76,5 млрд руб., расходы — 78,5 млрд руб.