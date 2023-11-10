Содержание губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году обойдется в 860 млн рублей

На обеспечение работы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в следующем году из казны региона потратят 859 млн рублей. В 2023 году на эти цели было предусмотрено 747 млн руб. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на проект областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Согласно тексту бюджета, годовая зарплата Куйвашева вместе с отпускными выплатами составит 9,9 млн руб.»,— сказано в сообщении. По данным издания, сумму планируют индексировать: в 2025 году расходы вырастут до 10,3 млн, а в 2026 — до 10,7 млн.

По прогнозам министерства финансов региона, доходы бюджета региона составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. И.о. губернатора Алексей Шмыков заявил, что бюджет останется социально ориентированным.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов направил проект бюджета города на 2024 год в гордуму. Согласно документу, доходы столицы Урала составят 76,5 млрд руб., расходы — 78,5 млрд руб.

Полина Хабарова

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