Алексей Орлов внес в гордуму проект бюджета Екатеринбурга на 2024 год

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил проект бюджета города на 2024 год в Екатеринбургскую городскую думу, сообщили в пресс-службе администрации. Согласно документу, доходы Екатеринбурга составят 76,5 млрд руб., расходы — 78,5 млрд руб.

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Власти города планируют направить 62% средств бюджета (49,1 млрд руб.) на развитие социальной сферы: обновление общественного транспорта, развитие районов, городской среды, выплаты зарплат и наем сотрудников в бюджетные учреждения.

В администрации отметили, что в 2024 году расходы на строительство инфраструктуры Екатеринбурга составят 13,8 млрд руб. В частности, средства направят на строительство школ в Академическом и ул. Рощинской, «Дацюк арены», транспортной развязки на переулке Базовом и улично-дорожной сети вокруг Ледовой арены.

Ранее, 8 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета региона на 2024 год в законодательное собрание. Согласно прогнозам, доходы бюджета области составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. Власти региона планируют направить в социальную сферу 262,7 млрд руб.

Василий Алексеев

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