Египет и Катар отвергли решение палестинского вопроса за счет соседей

Египет и Катар выступают против «ликвидации палестинского вопроса» за счет народа Палестины или стран региона, а также против насильственного перемещения палестинцев, сообщила пресс-служба президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arafat Barbakh, Reuters Фото: Arafat Barbakh, Reuters

В пресс-релизе говорится, что лидеры Катара и Египта обсудили военную эскалацию Израиля в секторе Газа и связанные с этим проблемы, которые подталкивают регион в «опасные и непросчитанные направления». Отмечается, что обе стороны продолжат консультации с целью остановить нынешнюю эскалацию, уменьшить страдания гражданского населения и сберечь кровь «братского палестинского народа», что приведет к созданию независимого государства.

Вчера, 9 ноября, The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что Египет отказал США во временной опеке сектора Газа, после того как Израиль ликвидирует там палестинское движение «Хамас», а официальные палестинские власти не окрепнут достаточно, чтобы взять власть в Газе в свои руки.

В тот же день глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа провел переговоры в Дохе с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. По информации Reuters и израильских СМИ, они обсуждали параметры соглашения об освобождении заложников и приостановке боевых действий. Речь идет о том, чтобы отпустить примерно 10–29 заложников в обмен на одно- или двухдневную гуманитарную паузу.

Подробнее о реакции арабских стран на войну в секторе Газа — в материале «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Эрдни Кагалтынов