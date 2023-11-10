Более 70 стран примут участие в Петербургском международном культурном форуме

В IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие представители 73 стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 10 ноября, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно. На сегодняшний день, может быть эта цифра еще поменяется, в форуме примут участие 73 страны и 56 официальных делегаций»,— заявила госпожа Голикова.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, петербургский форум в этом году посетят более 30 министров культуры.

Как уточнили участники пресс-конференции, представители всех стран, которые выразили желание принять участие в Культурном форуме, уже получили аккредитацию. Предполагается, что на мероприятии, в частности, выступят спикеры из Китая, Японии, Испании, Сербии, Италии, Южно-Африканской Республики, Турции, Узбекистана, Казахстана, Хорватии, Таджикистана, Азербайджана.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на сайте Санкт-Петербургского международного культурного форума появилась программа мероприятий. Также было официально подтверждено участие в форуме президента РФ Владимира Путина.

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