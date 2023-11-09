Песков подтвердил участие президента России в Петербургском культурном форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, который пройдет с 16 по 18 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Владимир Путин примет участие в форуме, сообщил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. По его словам, запланированы встречи президента с деятелями культуры из других стран.

«Будут обсуждать вопросы мягкой силы, про нашу культуру, про то, как она должна приходить в разные страны мира, где нас ждут»,— сказал господин Толстой.

IX Санкт-Петербургский Международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Мероприятие состоится впервые с 2019 года: в 2020 и 2021 годах его не проводили из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году отменили за месяц до проведения. В этом году директором форума назначен художественный руководитель Михайловского театра и директора МХАТа имени Горького Владимир Кехман. Заявки на участие подали 70 стран, входящие в БРИКС, ШОС или СНГ, сообщила в октябре вице-премьер Татьяна Голикова.

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