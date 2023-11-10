Культурный форум представил программу мероприятий в Петербурге

На сайте Санкт-Петербургского международного культурного форума появилась программа мероприятий. Во время конференции, посвященной ему, указали, что информация будет дополняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый день, 16 ноября, начнется сразу несколькими панельными дискуссиями. В частности, они будут посвящены обсуждению сотрудничеству театров, году С. В. Рахманинова в России, роли искусственного интеллекта в культуре и другим вопросам. Спикеры обсудят, как традиционные формы культуры (кино, театр, музыку), так и более современные, в том числе видеоигры, современные технологии.

Участники и гости Форума могут узнать на сайте подробнее об интересующих направлениях. Там же представлены спикеры отдельных дискуссий и круглых столов. Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что форум позволит определить то, что объединяет, а не разъединяет культуры разных стран. При этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечает, что порядка 10-12 представителей культуры из-за рубежа не смогут посетить мероприятия площадки из-за внутренний политики стран, в том числе из-за выборов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин прибудет в Петербург для участия в форуме, это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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