Акционеры ЛОМО выиграли суд о решении ликвидировать совет директоров компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования акционеров АО «ЛОМО» — ООО «Управляющая компания "Атлантика"», ООО «Научно-производственное объединение "Теханалитика"» и бизнесмена Василия Ильичева, которые оспаривали решения совета директоров компании, принятые в конце июня. Истцы просили суд признать недействительными пункты повестки о созыве внеочередного собрания акционеров, на котором планировалось ликвидировать сам совет директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет «Деловой Петербург», ликвидация управляющего органа компании вызвана зарубежными санкциями. Российское законодательство в таких ситуациях позволяет компаниям не образовывать совет директоров или ликвидировать его.

В решении суда, на которое ссылается издание, указано, что ликвидация управляющего органа, насчитывающего 11 человек, закрывает путь истцам к влиянию на деятельность компании — к примеру, не допускать решений, ухудшающих финансовое положение ЛОМО. Арбитраж указал, что с учетом распределения голосующих акций заявители имеют возможность избрать как минимум пять кандидатов. При этом, по мнению суда, ограничительные меры иностранных государств не исключают возможности функционирования совета директоров, а обратного доказано не было.

Отметим, что в совокупности ООО «Управляющая компания "Атлантика"», ООО «Научно-производственное объединение "Теханалитика"» и господину Ильичеву принадлежат 50,83% обыкновенных акций ЛОМО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Арбитражный суд в Петербурге поддержал требования акционеров ЛОМО о выплате дивидендов.

Подробнее о корпоративном конфликте в компании читайте в материале «Ъ-СПб» «Акционеры ЛОМО рассматривают дивиденды через оптику».

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