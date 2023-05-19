Арбитражный суд поддержал требования акционеров ЛОМО о выплате дивидендов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ООО «УК Атлантика» Екатерины Литошенко об обязании АО «ЛОМО» провести внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов и направить на выплату 28,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно документу, решение удовлетворить иск полностью принято 18.05.2023. Требование истца ООО «УК Атлантика» заключалось в обязании АО «ЛОМО» провести внеочередное собрание акционеров не позднее чем через 40 дней со дня решения суда. Основным вопросом повестки внеочередного собрания является выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности предприятия за 2021 год. На выплату дивидендов истец потребовал направить примерно 28,2 млн рублей из расчета 0,76 рублей на одну акцию.

Как уточнили «Ъ-СПб» представители инициативной группы акционеров, выступающей за выплату дивидендов и более эффективное управление предприятием, ООО «УК Атлантика» является держателем 20% в уставном капитале АО «ЛОМО». Доля в 10,743% принадлежит генеральному директору предприятия Александру Аронову.

Подробнее о корпоративном конфликте на АО «ЛОМО» читайте в материале «Акционеры ЛОМО рассматривают дивиденды через оптику».

Александра Тен

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