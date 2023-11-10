Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер Оверчук

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Алексей Оверчук

Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Власти США 7 ноября направили приглашение на саммит всем участникам АТЭС, включая Россию. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что мероприятие пройдет «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США», включая санкционные ограничения. Посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев в сентябре говорил, что США решили не приглашать президента России Владимира Путина на саммит в Сан-Франциско.

Санкции против Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова США ввели 25 февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...