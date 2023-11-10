Песков: делегацию на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер Оверчук

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Власти США 7 ноября направили приглашение на саммит всем участникам АТЭС, включая Россию. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что мероприятие пройдет «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США», включая санкционные ограничения. Посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев в сентябре говорил, что США решили не приглашать президента России Владимира Путина на саммит в Сан-Франциско.

Санкции против Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова США ввели 25 февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

Петр Бузлаев