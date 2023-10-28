Над Орловской областью сбили четыре украинский беспилотника

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорий Орловской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа, направленным со стороны Украины по объектам в РФ. О последствиях их ликвидации на земле официальной информации пока нет.

В ночь на 28 октября российские силы ПВО также перехватили два БПЛА над территорией Тульской области.

Поздно вечером пятницы Минобороны РФ информировало о том, что около 19 часов дежурные средства ПВО сбили беспилотник и над Курской области.

Владимир Зоркий