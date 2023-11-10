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Коммерсантъ FM
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Жительницу Ярославской области приговорили к 6 годам колонии за попытку теракта

2-й Западный окружной военный суд признал виновной жительницу Ярославской области Валерию Зотову по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет за попытку поджога пункта помощи мобилизованным гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

«Ъ» сообщал, что 19-летнюю Валерию Зотову региональные УФСБ и УМВД задержали в феврале 2023 года при попытке поджечь пункт помощи в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси. Telegram-канал «Ярославль Главный» сообщил, что девушка якобы шпионила для СБУ и хотела поджечь здание в селе, где «собирают посылки мобилизованным на Донбасс».

Следствие выяснило, что девушка пыталась поджечь пункт помощи по заданию военнослужащего ВС Украины «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения по прекращению проведения специальной военной операции». Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда уже вступил в силу.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Алла Чижова, Ярославль

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