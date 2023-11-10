Чистая прибыль китайского SMIC упала на 80% в третьем квартале

Выручка крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в третьем квартале снизилась на 15%, до $1,6 млрд. Чистая прибыль компании упала на 80%, составив $94 млн — это почти вдвое ниже прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet. Отчетность была представлена вечером 9 ноября, а на следующий день, 10 ноября, акции SMIC на Гонконгской бирже упали на 7%.

Производители чипов страдают от падения спроса на потребительскую и корпоративную электронику в условиях макроэкономической нестабильности и от последствий всплеска спроса с началом пандемии несколько лет назад. В октябре крупнейший в мире производитель полупроводников тайваньская компания TSMC сообщила о падении прибыли на 25%.

Генеральный содиректор SMIC Чжао Хайцзюнь заявил, что восстановления спроса на чипы, которого ожидали в начале года, не произошло. Он отметил, что компания не видит импульсов и причин для существенного роста рынка в ближайшее время. Господин Чжао также отметил, что «геополитические факторы» ведут к дублированию производства и цепочек поставок чипов в разных странах, что может привести к созданию избыточных производственных мощностей в мире. В условиях напряженности между США и Китаем многие компании стремятся диверсифицировать цепочки поставок чипов и открывают заводы вне Китая.

Яна Рождественская