В Липецкой области в пять раз увеличили местную выплату при заключении контракта

Желающие заключить в Липецкой области контракт для участия в специальной военной операции (СВО) будут получать единовременную местную выплату 250 тыс. руб. вместо 50 тыс., положенных до 1 ноября 2023 года. Законопроект, предложенный губернатором Игорем Артамоновым, был единогласно поддержан депутатами на сегодняшней внеочередной сессии облсовета.

На выплату теперь смогут рассчитывать жители не только региона, но и иных субъектов, прошедшие отбор на службу в Липецкой области. «Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты»,— говорил ранее господин Артамонов.

Что происходит в Черноземье 10 ноября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин