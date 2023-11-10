Вице-мэр Екатеринбурга оценил уборку тротуаров от снега и льда на три с минусом

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов оценил уборку дорог в уральской столице на четыре с минусом, а уборку тротуаров на три с минусом. «Почему не два? Потому что были определенные погодные условия, которые не позволили смести эту снежную кашу с тротуаров и она превратилась в наледь и сейчас достаточно трудозатратно эту наледь убирать»,— рассказал вице-мэр в эфире «4 канала», добавив, что особенно неудобно ходить по тротуарам на каблуках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Алексей Бубнов также объяснил почему проезжие части в городе убирают лучшем, чем тротуары. «На проезжих частях мы используем химический противогололедный материал, который плавит и дальше это все стекает в ливневую канализацию, либо в виде каши формируется у борта и вывозится коммунальными службами. На тротуарах мы химию не используем — применяем там межфракционный противогололедный материал в виде песка. То есть там можно только колоть (лед) убирать и вывозить»,— прокомментировал он. А также отметил, что не везде возможна механизированная уборка на тротуарах, так как техника может не проехать.

Ранее глава города Алексей Орлов заявил, что Верх-Исетский стал худшим районом Екатеринбурга по качеству уборки снега. Оттуда приходило больше всего жалоб. Ранее прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) из-за уборки улиц города от снега.

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